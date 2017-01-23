Пост в Tumblr заблокировали за цитату Ремарка

Роспотребнадзор заблокировал публикацию в соцсети Tumblr, в которой автор блога процитировал отрывок из произведения Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Об этом сообщается на сайте проекта «Роскомсвобода».

Запись содержала фразу из произведения Ремарка, в которой жизнь сравнивается с болезнью. Решение о блокировке было принято 16 января, а в реестр запрещенных сайтов страница внесена 20 января.

Ведомство ответственно в том числе за отслеживание и блокировку материалов в интернете, которая может быть расценена как пропаганда суицида среди несовершеннолетних.

В ноябре 2016 года по подозрению в подстрекательстве доведения подростков до самоубийства был задержан администратор сообщества «ВКонтакте» Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис. В декабре 2015 года он организовал интернет-флешмоб, участники которого (в основном подростки) сделали вид, что совершили самоубийство. По версии следствия, действия Лиса могли привести к реальным суицидам среди подростков. На данный момент его отправили на обследование в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге.

Следователи полагают, что деятельность «групп смерти» могла довести до самоубийства 15 подростков из разных регионов России. В настоящее время они проводят обыски в 10 регионах России у администраторов и участников подобных сообществ.

В декабре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о блокировке всех открытых интернет-ресурсов о самоубийствах. По его данным, начиная с 2012 года было заблокировано 10 тысяч сообществ и сайтов.