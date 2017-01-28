Машину стритрейсерши Багдасарян задержали за нарушение ПДД

Автомобиль участницы гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве Мары Багдасарян задержали за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает в субботу, 28 января, РЕН ТВ.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, девушка в пятницу вечером в качестве пассажира ехала из отделения полиции по охране МГУ после опроса. Машину, в которой находились также ее друзья, остановили за нарушение ПДД на Университетском проспекте.

Водителя доставили для разбирательства в отдел полиции, после изучения записей с видеорегистратора на него составили протокол об административном правонарушении, после чего отпустили. «Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей», — добавил собеседник агентства.

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Ранее в пятницу также стало известно, что у стритрейсерши нашли еще 32 неоплаченных штрафа, сообщил РИА Новости представитель суда Константин Тимошенко.

23 января стало известно, что девушка оплатила все штрафы на сумму 183 тысячи рублей, который ей назначил мировой суд за административные правонарушения. Тремя днями ранее сообщалось, что Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении Багдасарян водительских прав.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве. За неповиновение законному распоряжению полицейского ее приговорили к 10-ти суткам административного ареста. Кроме того, за неуплаченные штрафы за нарушения ПДД ей назначили 595 часов обязательных работ.

Багдасарян должна была выполнять функции дворника, однако по состоянию здоровья ей позволили заниматься документооборотом. В середине января за уклонение от выполнения обязательных работ ее арестовывали на 15 суток.