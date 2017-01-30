Губернатор Мурманской области сравнила свою почту со Стеной Плача

Большинство обращений жителей Мурманской области к губернатору связаны с проблемами ЖКХ. Об этом сообщила глава региона Марина Ковтун в понедельник, 30 января, передает СеверПост.

«Моя почта уже превратилась в Стену Плача. Ежедневно я получаю десятки писем от граждан, которые не знают, куда обращаться», — сказала она на оперативном совещании в правительстве.

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Ковтун напомнила, что с 1 января жалобы жителей могут служить основанием для внеплановой проверки, только если они зарегистрированы в системе ГИС ЖКХ. При этом, по ее словам, многие люди не знают о новом порядке.

Губернатор поручила главе Государственной жилищной инспекции организовать разъяснительную работу с жителями региона.

27 января зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин предложил привлекать к административной ответственности депутатов, которые уклоняются от обязанности лично отвечать на письма избирателей.

В ноябре 2016 года Госдума обязала избранников лично отвечать на обращения граждан. Отмечалось, что это повысит качество работы нижней палаты парламента. На рассмотрение документа адресату отводится 30 дней. За несвоевременный ответ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Стена Плача — часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Израиле, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году нашей эры. Она является важнейшей святыней иудаизма, местом молитвы и объектом паломничества иудеев.