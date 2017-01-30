Украинская биатлонистка объяснила уход с пьедестала под российский гимн

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, почему она и ее партнеры по сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Никакой сенсации здесь нет!» — рассказала Меркушина.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, во время церемонии награждения победителей смешанной эстафеты. Золотые медали завоевали россияне Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов. Серебро у норвежцев Каролины Эрдал, Марионы Реннинг Хубер, Эрленда Бьонтегорда и Фредрика Ессбакка. Бронза досталась украинцам Анастасии Меркушиной, Юлии Джиме, Александру Жирному и Руслану Ткаленко.