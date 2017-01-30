Жирный и другие украинские биатлонисты ушли с пьедестала во время гимна России

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко покинули пьедестал почета во время исполнения гимна России на чемпионате Европы в Польше. Видео инцидента, произошедшего во время награждения победителей и призеров смешанной эстафеты, размещено на канале PopcornickS в YouTube.

Примеру украинцев последовали россияне Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов, пришедшие к финишу первыми, а также представители Норвегии Каролине Эрдал Марион, Реннинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд и Фредрик Ессбакк. Они завоевали серебряные награды. Когда россияне и норвежцы покидали пьедестал, организаторы соревнований выключили гимн.