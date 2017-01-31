Следующим соперником Уайлдера станет бывший футболист

Американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер проведет бой со своим соотечественником Джеральдом Вашингтоном, начинавшем спортивную карьеру в американском футболе. Об этом сообщает Sky Sports.

Поединок Уайлдера с 34-летним Вашингтоном пройдет в Бирмингеме (США, Алабама) 25 февраля. Изначально чемпион должен был встретится с поляком Анджеем Вавжиком, но тот провалил январский допинг-тест, и бой отменили.

В начале спортивной карьеры Вашингтон занимался американским футболом. В студенческие годы он выступал за университет Южной Калифорнии и пытался попасть в Национальную футбольную лигу (НФЛ). В 2012 году американец начал профессиональную боксерскую карьеру.

На счету Вашингтона 18 побед (12 — нокаутом) при единственном поражении. Уайлдер не проиграл ни одного боя в карьере. В его активе 37 побед (36 — нокаутом).