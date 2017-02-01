Банк России поднял евро выше 65 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на четверг, 2 февраля, составляет 65,03 рубля. Он вырос на 74 копейки. Курс доллара составил 60,31 рубля, он повышен на 22 копейки. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.
На Московской бирже 1 февраля в 13:30 мск единая европейская валюта стоила 65,05 рубля (плюс семь копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), американская — 60,30 рубля (прибавила 15 копеек). Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 0,3 процента до 55,76 доллара за баррель.
31 января председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что действия Минфина по покупке иностранной валюты на рынке приведут к мягкому ослаблению рубля и к его дальнейшей стабилизации.
В тот же день советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что рубль может быть девальвирован на 7-10 процентов. По словам эксперта, такое ослабление позволит сбалансировать федеральный бюджет и помочь экспортерам.
Тогда же «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать национальную валюту на 10 процентов.
25 января министерство финансов объявило о начале операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.