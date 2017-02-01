Банк России поднял евро выше 65 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на четверг, 2 февраля, составляет 65,03 рубля. Он вырос на 74 копейки. Курс доллара составил 60,31 рубля, он повышен на 22 копейки. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

На Московской бирже 1 февраля в 13:30 мск единая европейская валюта стоила 65,05 рубля (плюс семь копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), американская — 60,30 рубля (прибавила 15 копеек). Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 0,3 процента до 55,76 доллара за баррель.

Материалы по теме Легкая слабость Как рубль готовят к девальвации

31 января председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что действия Минфина по покупке иностранной валюты на рынке приведут к мягкому ослаблению рубля и к его дальнейшей стабилизации.

В тот же день советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что рубль может быть девальвирован на 7-10 процентов. По словам эксперта, такое ослабление позволит сбалансировать федеральный бюджет и помочь экспортерам.

Тогда же «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

25 января министерство финансов объявило о начале операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.