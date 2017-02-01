МОК лишил сборную России серебра ОИ-2012 в эстафете 4 по 400 метров

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. Об этом сообщается на сайте организации.
В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество — анаболический стероид туринабол.
25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По результатам перепроверки в ее пробе также были обнаружены следы туринабола.
МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными. Сборная России на данный момент лишена 13 медалей Игр 2008 года и шести наград Олимпиады 2012 года.