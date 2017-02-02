Футболист сборной Украины устроил драку в товарищеском матче

Полузащитник сборной Украины по футболу Артем Путивцев, выступающий за польскую «Термалику», устроил драку в товарищеском матче с болгарским «Лудогорцем». Видео инцидента размещено на канале Allgoalslive в YouTube.

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В концовке встречи украинец вступил в конфликт с игроками «Лудогорца», которым нанес несколько ударов кулаками. После этого началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Термалики». Единственный мяч на 17-й минуте забил Путивцев. На счету хавбека один матч в составе сборной Украины.