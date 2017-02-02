Британское правительство опубликовало план по Brexit

Британское правительство опубликовало так называемую «Белую книгу», в которой содержится план по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters в четверг, 2 февраля.

Документ объемом 77 страниц содержит 12 основных пунктов, сформулированных премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй 17 января. Его представил в парламенте министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

В «Белой книге», в частности, говорится о сохранении зоны свободной торговли с ЕС, продолжении сотрудничества в военной сфере, а также в борьбе с преступностью и терроризмом. При этом британская экономика покинет единый европейский рынок, который подразумевает свободное передвижение населения и признание юрисдикции Европейского суда, что несовместимо с Brexit.

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В ноябре 2016 года Мэй заявила о намерении начать официальные переговоры с Европейским союзом по Brexit в конце марта 2017-го. В январе Верховный суд Британии обязал премьера сперва заручиться согласием парламента страны.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня прошлого года. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого в отставку ушел занимавший пост премьер-министра Дэвид Кэмерон, выступавший против выхода из Евросоюза, а на его место пришла Тереза Мэй.