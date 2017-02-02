В Совфеде призвали прекратить пиарить Украину

Киев пытается любыми способами вернуть утраченное расположение мировых лидеров, Москва не должна ему в этом помогать, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своей позицией он поделился беседе с «Лентой.ру» в четверг, 2 февраля, комментируя намерение Киева передать в Международный уголовный суд (МУС) одну из пуль, якобы попавших в самолет ВМС Ан-26 при «обстреле» в Черном море.

«Я думаю, нам каждый раз пиарить Украину нашей реакцией не стоит, потому что там у людей сегодня сложное положение — их перестали замечать. Если мы будем их замечать больше, чем нужно, мы будем фактически играть по их правилам», — сказал сенатор.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

По его мнению, если пулю примут в качестве улики, то российскую сторону кто-то должен представлять на суде. В то же время Климов подчеркнул, что история с самолетом является очередной попыткой киевских властей привлечь к себе внимание. «Украина сегодня для многих геополитических игроков — битая карта», — резюмировал он.

Ранее в четверг появилась информация, что Киев обратится в Международный уголовный суд в связи с инцидентом с Ан-26. В украинском оборонном ведомстве утверждают, что 1 февраля воздушное судно было обстреляно из стрелкового оружия с российских буровых вышек в районе Одесского газового месторождения.

В штабе Черноморского флота (ЧФ) заявили, что украинский самолет совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на буровые установки «Таврида» и «Крым-1». При этом сотруднику охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу.