В поезде Москва — Хельсинки появится библиотека

В поезде «Лев Толстой», курсирующем между Москвой и Хельсинки, откроется библиотека. Об этом в пятницу, 3 февраля, ТАСС сообщили Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«С 5 февраля по 5 апреля 2017 года в поезде № 31/32 "Лев Толстой" Москва — Хельсинки для пассажиров будет работать настоящая библиотека. Она включает книги современных финских и русских писателей для самых разных возрастов в переводе на русский и финский языки соответственно», — рассказали в пресс-службе ФПК.

Пассажиры смогут заполнить библиотечный формуляр и заказать книгу у проводника.

Проект осуществляется при поддержке посольства Финляндии в Москве.