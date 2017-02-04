Депутат напомнил Порошенко об обещании закончить войну за две недели

Депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский напомнил о предвыборном обещании президента Петра Порошенко закончить войну в Донбассе за две недели. Об этом политик написал в Facebook.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю», — призвал Новинский.

Без скорейшей реализации минских соглашений, как отметил депутат, конфликт в Донбассе будет регулярно обостряться. «Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей, и гарантировать, что даже мелкая стычка не перерастет в очередную полномасштабную эскалацию, практически нереально», — указал он.

Новинский призвал украинский парламент проголосовать за реализацию политической части минских соглашений и выступил за введение международных санкций против всех, кто предлагает отказаться от мирного процесса. «Наконец, если наша команда в трехсторонней переговорной группе не способна находить компромиссы и договариваться, то мы должны полностью или частично заменить ее состав и найти людей, умеющих вести переговоры», — добавил депутат.

2 февраля президент России Владимир Путин выразил убеждение, что очередное обострение конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями, которые хотят отказаться от минских соглашений.

Эскалация конфликта в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

В конце декабря украинский миллиардер Виктор Пинчук в газете The Wall Street Journal призвал к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией. Одним из таких компромиссов бизнесмен назвал признание результатов местных выборов в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Москва должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений.

Весной 2014 года Порошенко в ходе президентской кампании заявлял, что так называемая Антитеррористическая операция на востоке Украины продлится несколько часов и каждому ее участнику будет выплачено по 1000 гривен в день.