Россиянка Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россиянка преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 59,9 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второй финишировала чешка Леа Йоганидесова (+14,3 секунды, без промахов), третьей стала немка Дениз Херрман (+21,2 секунды, 5 промахов).

Другие россиянки показали следующий результат: Ульяна Кайшева — четвертая (+35,9 секунды, один промах), Ирина Услугина — пятая (+36,7 секунды, два промаха), Анна Никулина — седьмая (+1 минута 24,1 секунды, два промаха), Светлана Миронова — десятая (+2 минуты 20,9 секунды, четыре промаха).

1 февраля Виролайнен вошла в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля.