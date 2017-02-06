Уральский спасатель приехал тушить подожженный им дом

Пожарный в Курганской области, чтобы помочь знакомому надавить на должника, поджег дом матери последнего, а затем приехал тушить возгорание в составе пожарной команды. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

По версии следствия, вечером 11 декабря 2016 года 24-летний молодой человек, чтобы помочь знакомому с возвратом долга, «проник в помещение хозяйственной постройки, принадлежащей матери должника, и поджег его с помощью зажигалки».

«Убедившись, что (...) произошло воспламенение указанного строения, с места преступления скрылся», — отметили в пресс-службе.

В итоге полностью сгорела постройка с находящимся внутри имуществом — ущерб превысил 20 тысяч рублей.

«Спустя некоторое время обвиняемый появился на месте преступления во второй раз, но уже для ликвидации возгорания в качестве действующего пожарного муниципального пожарного поста», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили в отношении пожарного дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»); в настоящее время оно передано в суд. Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.

30 января сообщалось, что двух подростков подозревают в поджоге, в результате которого полностью сгорела железнодорожная станция в районном поселке Умет Тамбовской области.