В Москве допустили скорую встречу Лаврова и Тиллерсона

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил скорую встречу главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По его мнению, беседа может состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в понедельник, 6 февраля, «Интерфакс».

«Я ничего не исключаю, это вполне вероятно», — отметил Рябков. По его словам, дата встречи пока не согласована.

«Вообще, он только заступил в должность, и мы понимаем, что у него много вопросов, которые требуют первостепенного неотложного внимания. Мы абсолютно спокойно и без искусственного формирования каких-то решений относимся к этой ситуации», — подчеркнул дипломат.

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5 февраля Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном. «Со своей стороны мы всегда были готовы к развитию прозрачного партнерства, основанного на принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнул он.

Ранее, 2 февраля, также сообщалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона может состояться в Бонне 16-17 февраля, где назначена министерская встреча глав МИД стран G20.

Ежегодная конференция по безопасности пройдет в столице Баварии 17-19 февраля.