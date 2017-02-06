СБУ передумала запрещать Марин Ле Пен въезд на Украину из-за ее позиции по Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) не будет запрещать кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен въезд в страну из-за ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает «Левый Берег».

«Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств [СБУ и МИД] было принято коллегиальное решение — в данный момент не запрещать въезд», — сообщил Ткачук.

Ле Пен неоднократно высказывалась за восстановление отношений с Россией. Так, в середине января, политик заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским. По ее мнению, принадлежность полуострова Украине «была лишь административным вопросом советских времен».

4 января СБУ направила в МИД запрос на введение запрета на въезд в страну Ле Пен. По мнению Ткачука, слова французского политика о принадлежности Крыма не должны остаться без последствий.

Материалы по теме Изгнание демонов Экономическая лексика и терпимость к геям — залог успеха Марин Ле Пен

Днем ранее кандидат в президенты Франции заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России.

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» бывший премьер-министр, Франсуа Фийон.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результаты плебисцита. В Москве указывают. что процедура соответствовала нормам международного права и также подчеркивают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.