Кремль разошелся с Трампом в оценке Ирана

Россия не разделяет мнение президента США Дональда Трампа по иранскому вопросу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Трампа, Иран является террористическим государством номер один в мире. Песков подчеркнул, что в Москве «не согласны с такой постановкой вопроса».

«Вы знаете, что Российская Федерация имеет партнерские, добрые отношения с Ираном. Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — отметил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, «ни для кого не секрет», что позиции Москвы и Вашингтона по целому ряду вопросов расходятся «диаметральным образом». «Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США», — заявил Песков.

В конце января состоялся телефонный разговор между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа продлилась около 45 минут. Песков отмечал, что разговор прошел конструктивно, в прикладном ключе. В Белом доме заявляли, что «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

