Украина потребовала от России наказать виновных в «обстреле» Ан-26

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ в связи с якобы имевшим место обстрелом самолета Ан-26 с российских буровых вышек в Черном море. Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне выражено категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных», — говорится в заявлении ведомства.

1 февраля, Министерство обороны России выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий самолета Ан-26, расцененных как провокация. В российском военном ведомстве отметили, что летательный аппарат на предельно низкой высоте совершил два облета вокруг российских буровых установок «Таврида» и «Крым-1» в Черном море.

В тот же день в Киеве заявили, что Ан-26 был обстрелян в морской экономической зоне Украины в районе Одессы из стрелкового оружия. В штабе Черноморского флота сообщили, что сотруднику подразделения охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу.