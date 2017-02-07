ФИФА сняла с украинского клуба 6 очков в чемпионате страны за долг перед игроком

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) снял с украинского «Днепра» шесть очков в нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

«За невыполнение решения дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года главную команду "Днепра" лишили шести турнирных очков», — гласит заявление лиги.

В результате «Днепр» с шестью очками в активе опустится на предпоследнюю 11-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. Сообщается, что клуб наказали за непогашенную задолженность по зарплате перед бывшим игроком Данило Соузой, перешедшим в «Днепр» в августе 2015 года. Сумма долга составляет 125 тысяч долларов.

В октябре 2016 года дисциплинарный комитет ФИФА уже штрафовал «Днепр». Тогда с клуба также сняли шесть очков за задолженность по зарплате перед бывшим главным тренером команды Хуанде Рамосом и его помощниками.