Задержан напавший на начальника московской пожарной части

В Тверской области столичные оперативники задержали 37-летнего мужчину, в ночь на воскресенье искромсавшего топором родного брата — начальника 19-й пожарной части столичного управления МЧС. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сразу после того, как личность подозреваемого была установлена, московские полицейские выехали в город Кимры по адресу его жительства, и около двух часов ночи он был задержан в квартире в проезде Титова, где проживал. Мужчина сразу же дал признательные показания, и сообщил, что преступление совершил в ходе семейной ссоры. Сейчас задержанного уже доставили в Москву», — отметил собеседник издания.

По его словам, состояние раненого продолжает оставаться тяжелым, он по-прежнему находится в реанимации.

5 февраля около 7:30 мск в здании 19-й пожарной части на Ленинградском проспекте со множественными резаными ранами груди, живота и шеи был обнаружен 35-летний начальник части. Орудием преступления стал табельный пожарный топорик. Пострадавший, ненадолго придя в сознание, сообщил, что стал жертвой нападения по дороге от метро на службу, однако результаты расследования опровергли эту версию. Установлено, что мужчина прибыл на службу утром, и с тех пор никуда не выходил, а вечером к нему приехал старший брат. Именно после его отъезда начальника пожарной части и обнаружили раненым.

