По подозрению в убийстве исполнительницы «Ламбады» арестованы два человека

Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве бразильской исполнительницы хита «Ламбада» Лоалвы Браз. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Globo.

Один из задержанных, бывший работник гостиницы, где жила певица, признался, что помог двум сообщникам проникнуть в ее жилище. Личность третьего подозреваемого пока не установлена.

По мнению правоохранителей, мотивом преступления было вооруженное ограбление: у Браз пропало около 15 тысяч реалов (4,5 тысячи долларов) и некоторые личные вещи.

Ранее 19 января сообщалось, что обгоревшее тело 63-летней бразильской солистки группы Kaoma Лоалвы Браз было найдено в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро, в ее сгоревшей машине. Полиция квалифицировала это как убийство.

Позднее было установлено, что преступники ворвались в апартаменты, где жила певица, ударили ее палкой и, угрожая ножом, ограбили. Браз кричала, тогда нападавшие насильно усадили ее в машину и увезли подальше от места происшествия. В пути у автомобиля возникли неполадки с двигателем, и злоумышленники решили поджечь автомобиль. Полиция считает, что находившаяся внутри женщина была еще жива.

Принесший ей известность хит «Ламбада» Лоалва Браз записала в 1989 году. Всего на ее счету более 80 золотых и платиновых дисков. В составе Kaoma она записала три студийных альбома и еще три пластинки — соло.