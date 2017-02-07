МИД среагировал на планы Киева разорвать договор аренды с посольством России

Намерения Киева расторгнуть договор аренды с российским посольством на Украине трудно осуществить. Об этом статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил во вторник, 7 февраля, ТАСС.

«Договор аренды участков — это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка», — отметил он. По словам Карасина, расторгнуть его «не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать».

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Ранее депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных российскому посольству. Пресс-служба городского парламента сообщила, что формальной причиной станет нецелевое использование площадей, которые были предоставлены России в пользование на 49 лет в 1998 году, и невыполнение условий договоров. Депутаты пообещали обустроить на возвращенной земле парки.

Посольство России в Киеве ранее несколько раз подвергалось нападениям. В частности, а марте 2016 года его пытались поджечь, а в июне 2014-го националисты повредили и уничтожили семь дипломатических автомобилей, разбили камнями все окна по фасаду, а также пытались устроить в диппредставительстве пожар.