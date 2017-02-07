Лучший бомбардир чемпионата Нигерии отказался переходить в «Ростов»

Нападающий нигерийского клуба МФМ Стефан Одей отказался от перехода в российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает The Nation.

По информации издания, Одей намерен перейти в один из клубов чемпионата Бельгии или Норвегии, которые также проявляют заинтересованность в его услугах. «Не могу сказать ничего предметного об интересе "Ростова", мое дело играть в футбол. Если мои представители советуют мне отказаться от перехода в определенный клуб, я так и делаю», — заявил он.

Одей является лучшим бомбардиром национального первенства в нынешнем сезоне. В его активе пять забитых мячей. В минувшем розыгрыше он стал автором девяти голов.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» занимает в таблице 7-е место, имея в активе 25 очков. В минувшем сезоне ростовчане завоевали серебряные медали национального чемпионата и впервые в истории вышли в Лигу чемпионов. Они завершили групповую стадию турнира на 3-м месте в квартете и вышли в весеннюю часть еврокубков. В 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» встретится с пражской «Спартой».