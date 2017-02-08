Союз биатлонистов России отказался отдавать ЧМ-2021

Союз биатлонистов России (СБР) не намерен отказываться от чемпионата мира в 2021 году, который должен пройти в Тюмени, и рассмотрит возможность обратиться в суд из-за предложения Международного союза биатлонистов (IBU) по этому вопросу. Об этом президент Александр Кравцов сообщил ТАСС в среду, 8 февраля.

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — заявил он.

По словам Кравцова, СБР «оставляет за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе». «Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — добавил он.

Ранее в среду первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что организация предложит Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021. В противном случае «IBU в одностороннем порядке отнимет это право», — пояснял он. Отмечалось, что это связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства» (WADA).

До этого журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен написал, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Кравцов назвал эту информацию бредом.

Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.