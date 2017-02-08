Клинцевич указал на связь между убийствами Гиви и Моторолы

Убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) направлено на дестабилизацию обстановки в Донбассе, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в заявлении сенатора, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 8 февраля.

Сенатор напомнил, что в октябре 2016-го в лифте собственного дома был взорван комбат «Спарты» Арсений Павлов, известный как Моторола. По мнению Клинцевича, убийство Толстых и Павлова — дело рук украинских диверсионных групп и несомненно связаны друг с другом.

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«Почерк, что в октябре 2016 года, что сегодня — один и тот же. Обращает на себя внимание еще один момент. Последний теракт явно синхронизирован с активизацией боевых действий Вооруженных сил Украины в Донбассе, что позволяет квалифицировать его как часть плана, направленного на дестабилизацию ситуации в этом регионе», — отметил парламентарий.

Клинцевич подчеркнул, что действия украинских силовиков, по его мнению, «совершенно бессмысленны, потому что никаким образом не меняют соотношения сил» на юго-востоке Украины.

Толстых погиб утром в среду в офисе на базе своего батальона в окрестностях Донецка, после того как его кабинет был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель». Власти республики назвали произошедшее терактом и обвинили в убийстве Толстых украинские власти. В Киеве в свою очередь предположили, что покушение на Гиви стало результатом внутреннего конфликта среди ополченцев.