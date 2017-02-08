Песков отказался повторять позицию Кремля по Украине

Москва не считает необходимым напоминать свою позицию по ситуации на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 8 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я оставлю это удовольствие Министерству обороны РФ. Наша позиция настолько хорошо известна в этом контексте, что не вижу необходимости лишний раз ее повторять», — сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя слова представителя Пентагона о якобы имевшем место вмешательстве России в обострение конфликта в Донбассе.

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Ранее в среду официальный представитель Минобороны США Джефф Дэвис заявил, что Россия имеет отношение «ко всему, что происходит в восточной Украине». «Такой является наша оценка уже на протяжении длительного времени», — цитирует Дэвиса ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в районе Авдеевки, однако при этом отметил, что американские военные не наблюдают масштабных передвижений российских войск около границы с Украиной.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировали украинские власти. Киев ищет способ отказаться от реализации минских соглашений, подчеркнул глава государства.

Обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.