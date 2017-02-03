Песков понадеялся на достаточный запас боеприпасов у ополченцев Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит оружия для ответа на агрессивные действия Киева. Его слова в пятницу, 3 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда у ополченцев закончится оружие, Песков заявил: «Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетами боеприпасов».

«Надеемся, что у них хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», — добавил пресс-секретарь президента России.

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Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине заметили танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в подконтрольной Киеву Авдеевке.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что за сутки украинские военные более 1600 раз обстреляли территорию ДНР.

В четверг, 2 февраля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем «Ураган» по всей территории Донецка.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Москва убеждена, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями. Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев таким способом желает выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.