Источник связал обострение конфликта в Донбассе с визитом Порошенко в ФРГ

Власти в Киеве сознательно пошли на обострение конфликта в Донбассе из-за встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

«Далеко не случайно резкое обострение ситуации совпало с проведением 30 и 31 января ранее запланированных украинской стороной мероприятий высокого уровня. Киев таким образом пытался актуализировать тезис об ответственности Российской Федерации за рост напряженности обстановки на востоке Украины и, в частности, за "гуманитарную катастрофу" в Авдеевке», — заявил собеседник агентства.

Факты, как отметил источник, указывают на длительную подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к «данной провокации». По его словам, с 10 по 23 января на донецкое направление было завезено 16 эшелонов с боеприпасами для реактивных систем залпового огня и 152-миллиметровых орудий. В зону боев были направлены добровольческий батальон «Донбасс» и три батальона полка «Азов».

Кроме того, были усилены подразделения бригад ВСУ, действующих в районе Донецка. «Из тыловых районов к линии соприкосновения перемещено не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО», — добавил источник.

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3 февраля о том, что обострение конфликта в Донбассе было вызвано действиями Вооруженных сил Украины, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке. Двумя днями ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признался, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе.

Как сообщила 30 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в Берлине полагают, что Киев может сознательно обострять обстановку в Донбассе ради сохранения санкций против России.

30 января Петр Порошенко досрочно прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. На следующий день в ходе совещания с силовиками он заявил, что сложившаяся ситуация не позволяет говорить о снятии санкций с России.

Обострение ситуации в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.