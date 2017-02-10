Бывший вице-спикер Ивановской гордумы осужден за вымогательство 12 миллионов

Ленинский районный суд города Иваново приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя местного заксобрания Сергея Морозова, вымогавшего у местных предпринимателей 12 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Он признан виновным в приготовлении должностного лица к получению взятки в особо крупном размере. Морозов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 12 миллионов рублей.

В суде установлено, что Морозов входил в состав комиссии по землепользованию и застройке администрации Иваново. Используя свое должностное положение, он через посредника требовал от предпринимателей взятки за содействие в получении земельных участков для строительства.

20 января сообщалось о задержании замглавы Пушкинского района Московской области Романа Елисеева по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Чиновник потребовал деньги за согласование размещения объектов предпринимательской деятельности.