Геращенко похвастался наградой за создание «карательных батальонов»

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко похвастался часами, которыми его наградили за создание «карательных батальонов», сообщает «Корреспондент.net».

«Это мне вручал Александр Турчинов за успехи в формировании карательных добровольческих батальонов для усмирения Донбасса», — сказал парламентарий. Когда была вручена памятная награда, он не уточнил.

Александр Турчинов на данный момент занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого с 22 февраля 2014-го занимал пост спикера Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня того же года он был временно исполняющим обязанности президента Украины, а также верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины.