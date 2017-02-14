Волейбольное «Динамо» начало гасить долги по зарплате перед игроками

Краснодарский волейбольный клуб «Динамо» начал выплачивать долги по зарплате игрокам мужской и женской команд. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила связующая краснодарцев Светлана Сурцева, ее слова приводит «Р-Спорт».

«В наш клуб поступил первый транш. Игрокам и персоналу мужской и женской команд выплатили зарплату за два месяца. Дело сдвинулось с места, спасибо вице-губернатору Краснодарского края Андрею Алексеенко. Ожидается, что до конца февраля поступит основной большой транш, благодаря которому вся остальная задолженность может быть погашена», — заявила Сурцева.

В конце января вначале мужская, а потом и женская команда «Динамо» бойкотировали матчи чемпионата России. Спортсмены отказались выйти на площадку из-за того, что на протяжении семи месяцев им не платили зарплату. В обоих случаях краснодарцам засчитывали техническое поражение.

Мужское «Динамо» занимает в турнирной таблице Суперлиги предпоследнее 13-е место, женская команда располагается на четвертой позиции.