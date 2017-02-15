В Snapchat появился фильтр со шлемами Daft Punk

На платформе Snapchat появился новый фильтр, позволяющий создавать снимки в шлемах электронного дуэта Daft Punk, сообщает Fact.

Если фильтр используется для одного человека, то у него на голове появляется шлем Ги-Мануэля де Омем-Кристо. При этом начинает играть песня Doin’ It Right с четвертого альбома группы, Random Access Memories.

При использовании фильтра в паре с кем-то, на втором человеке оказывается шлем другого участника коллектива, Тома Бангальтера. В таком случае звучит трек One More Time с пластинки Discovery.

Французский дуэт Daft Punk был образован в 1993 году. На счету группы четыре студийных альбома.