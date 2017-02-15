Котлета по-киевски в столовой МИД России превратилась в котлету по-крымски

Журналист американской газеты The New York Times Иван Нечепуренко, работающий в Москве, рассказал в Twitter, что в столовой Министерства иностранных дел России котлеты по-киевски называются котлетами по-крымски.

В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующую фотографию.

Твит Нечепуренко стал новостным поводом для «Московского комсомольца», который выпустил материал с заголовком «МИД переименовал котлету по-киевски в котлету по-крымски». Реагируя на заметку, журналист написал в соцсети, что не имел в виду изменение МИДом названия блюда. «Я не говорил, что они переименовали его, не уверен, что у кого-то есть на это полномочия», — подчеркнул представить прессы.

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Согласно русскоязычной Википедии, существует несколько версий появления блюда «Котлеты по-киевски». По одной из версий, в конце XIX века в ресторане «Киев» в котлетах де-воляй (cotelette de volaille, котлеты из птицы с начинкой) оставляли косточку. Поскольку на нее надевали папильотку, необходимость в столовых приборах отпадала. В итоге блюдо стало известно как «котлеты по-киевски». Американцы же считают, что оно появилось у них, а название закрепилось из-за того, что эти котлеты часто заказывали эмигранты с Украины.

Что касается переименований блюд на фоне громких политический событий, то в 2003 году в меню трех кафетериев американского Конгресса картошку фри (french fries) сделали «картошкой свободы» (freedom fries). Такой жест был реакцией на выступление Франции против вторжения в Ирак: силовая операция по свержению режима Саддама Хусейна носила шифр Iraqi Freedom («Иракская свобода»). Хотя некоторые рестораны в Соединенных Штатах поддержали идею, название так и не закрепилось.