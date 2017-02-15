Десять человек из «Транснефти» заработали 883 миллиона рублей в прошлом году

Доход членов правления «Транснефти» в 2016 году составил 883 миллиона рублей, что соответствует уровню вознаграждения позапрошлого года. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2016 году на заработную плату членов правления пришлось 395 миллионов рублей, на премии — 463 миллиона. Годом ранее сумма зарплаты составила 351 миллион рублей, премий — 428 миллионов.

В состав правления «Транснефти» входят десять человек: председатель правления, президент Николай Токарев, его советник Михаил Барков, первый вице-президент Максим Гришанин, а также вице-президенты Сергей Андронов, Борис Король, Михаил Маргелов, Павел Ревель-Муроз, Владимир Рушайло, Алексей Сапсай и Рашид Шарипов.

«Транснефть» — российская госкомпания, оператор нефтепроводов, обеспечивающий транспортировку около 90 процентов добываемой в России нефти. В собственности компании находится 72 тысячи километров магистральных нефтепроводов, около 500 насосных станций, более 23 миллионов кубометров резервуарных емкостей.