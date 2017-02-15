Пушков заявил об утрате Вашингтоном поддержки Евросоюза

Критика главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини в адрес нового президента США свидетельствует о том, что у Дональда Трампа нет поддержки в ЕС. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter в среду, 15 февраля.

Ранее в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соединенные Штаты могут лишиться статуса мирового лидера. По ее мнению, сегодня, как никогда ранее, американское общество поляризовано и имеет серьезный конфликтный потенциал.

В конце прошлого года она допустила возможность объединения усилий ЕС и России в противостоянии планам Трампа отменить ядерную сделку с Ираном. В Кремле отрицательно отнеслись к этой идее.

Победивший на выборах 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне. В ходе предвыборной кампании он обещал наладить отношения с Москвой, а в случае победы на выборах — рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России.