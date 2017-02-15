Могерини допустила утрату США роли мирового лидера

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини допустила возможную потерю Соединенными Штатами роли мирового лидера. Об этом она заявила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA), выдержки из которого публикует Welt.

По ее словам, сегодня, как никогда ранее, американское общество поляризовано и имеет серьезный конфликтный потенциал. «Если крупнейшая в мире демократия имеет такое внутреннее напряжение, оно может стать дестабилизирующим фактором для остального мира», — заявила Могерини по итогам своей поездки в Вашингтон.

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Ранее, 15 декабря прошлого года, Могерини допустила возможность объединения усилий ЕС и России в противостоянии планам избранного президента США Дональда Трампа отменить ядерную сделку с Ираном.

В то же время она выразила сомнения в том, что Вашингтон согласится на большую сделку с Россией по сирийскому и украинскому вопросу, исключив из этого процесса Евросоюз.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил возможность совместного противостояния Европы и России политике президента США Дональда Трампа. «Конечно, вряд ли можно согласиться с идеей, что можно дружить против кого-то, если иметь в виду вот эти опасные выводы», — сказал он.