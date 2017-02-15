Reuters назвал имя нового помощника Трампа по национальной безопасности

Вице-адмирал Роберт Гарвард может стать новым помощником президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным неназванных чиновников, пока непонятно, принял ли адмирал это предложение.

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Гарвард занимал посты заместителя командующего Совместным командованием специальных операций США и Межвидовым командованием Вооруженных сил США, замкомандующего Центральным командованием.

13 февраля президент США Дональд Трамп принял заявление Майкла Флинна об отставке с должности советника по национальной безопасности. В документе тот указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг.