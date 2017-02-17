FT узнала о нежелании Гарварда занять должность ушедшего в отставку Флинна

Вице-адмирал Роберт Гарвард, который рассматривается на пост советника президента США по национальной безопасности вместо ушедшего с этой должности Майкла Флинна, по свидетельству двух источников газеты Financial Times, не соглашается на работу в Белом доме.

Как отметил один из собеседников издания, «у Гарварда конфликт между чувством долга и осознанием своей неэффективности». Второй источник сообщил, что президент Дональд Трамп попросил Гарварда еще раз встретиться в Белом доме, чтобы тот к тому времени изменил свое мнение.

Материалы по теме Вашингтонский обком Трампа Какой будет администрация нового президента США

Роберт Гарвард занимал должности заместителя командующего Совместным командованием специальных операций США и Межвидовым командованием Вооруженных сил, замкомандующего Центральным командованием.

13 февраля Трамп принял заявление Флинна об отставке. В документе тот указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других чиновников Белого дома о своих разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком. Исполняющим обязанности советника был назначен отставной генерал Кит Келлогг.

О том, что Гарвард может быть назначен новым помощником президента США по национальной безопасности, стало известно в среду, 15 февраля.