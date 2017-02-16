Россиянка Касаткина обыграла вторую ракетку мира Кербер

Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла немку Ангелик Кербер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча, длившаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу 19-летней россиянки.

«В последние несколько дней я плохо себя чувствовала. Касаткина играла хорошо, но и я допустила множество ошибок в важных моментах. Сегодня был не мой день», — рассказала вторая ракетка мира Кербер.

В третьем круге Касаткина, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, встретится с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (47-е место).

Соревнования в Дохе проходят с 13 по 18 февраля. Призовой фонд турнира превышает 700 тысяч долларов.