Выдвиженец Трампа на пост главы Минтруда взял самоотвод

Кандидат на пост министра труда США Энди Паздер отказался от предлагаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я решил отказаться от должности министра труда. Я горжусь тем, что мою кандидатуру рассматривали, и я благодарен всем, кто меня поддерживал», — написал Паздер.

Как уточняет Reuters, Паздер решил взять самоотвод на фоне опасений, что его кандидатура не будет одобрена в сенате. Агентство напоминает, что он признался в том, что в его доме работала горничная, которая была нелегальной мигранткой.

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Паздер — руководитель группы компаний CKE Restaurants, объединяющей несколько сетей ресторанов быстрого питания. Избранный президент США Дональд Трамп предложил ему возглавить Минтруд в декабре прошлого года.

13 февраля подал в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. В заявлении он указал, что недостаточно полно информировал Трампа и вице-президента Майка Пенса о содержании беседы с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.