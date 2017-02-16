Защита Маруани попросила снова возбудить против француза уголовное дело

Защита французского музыканта Дидье Маруани потребовала отменить решение суда об отказе возбуждать уголовное дело против певца и представляющего его интересы юриста Игоря Трунова. Об этом сам Трунов рассказал РИА Новости в четверг, 16 февраля.

«Мы не согласны с основаниями, по которым дело отказались возбудить, но я бы не хотел сейчас раскрывать все подробности», — заявил юрист.

Трунов добавил, что защита также оспорила в Тверском суде отказ следствия возбуждать уголовное дело в отношении исполнителя Филиппа Киркорова за заведомо ложный донос.

30 декабря 2016 года сообщалось, что полиция отказала Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против Маруани и Трунова. Следователь вынес такое постановление в связи с отсутствием состава преступления.

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Маруани был задержан в Москве в одном из отделений Сбербанка 29 ноября. По словам Трунова, француз собирался подписать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани миллион евро за неправомерное использование его музыки. Предполагалось, что российский исполнитель положит деньги в банк, после чего их переведут на счет Маруани, отметил юрист.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский опроверг соглашение между музыкантами. Он заявил, что о выплате денег Маруани договорился с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые хотели его разыграть. Сам Киркоров рассказал, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете, вымогательстве и нанесении ущерба репутации. В полиции подтвердили, что получили заявление певца.

Маруани утверждает, что композиция «Жестокая любовь» в исполнении Киркорова — переработка его произведения Symphonic Space Dream.