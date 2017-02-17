«Финам» объяснил необычное поведение рубля

Укрепление рубля вызвано, скорее всего, налоговым периодом и продажей экспортерами валютной выручки. Усиление позиций национальной валюты не будет долгосрочным. Об этом «Ленте.ру» сообщил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.

По его мнению, сейчас на рынке явно присутствует какой-то крупный покупатель рублей. «Также сказывается ограничение добычи нефти странами ОПЕК и холодная зима — спрос на нефть растет», — сказал Кочетков.

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В дальнейшем, полагает он, сработают факторы, действующие против российской валюты, — прежде всего волатильность нефтяных цен. «Здесь большую роль играет растущая добыча сланцевой нефти в США, заявления правительства, что дорогой рубль России не нужен, и готовность Минфина участвовать в продажах рубля», — отметил он. При этом действия финансового ведомства большого влияния на валютный рынок не оказали.

Курс доллара может снизиться до 55 рублей, больше национальной валюте усилиться не дадут, уверен эксперт. «В течение года доллар будет колебаться на уровне 55-65 рублей, но все же основную часть времени будет стоить более 60 рублей», — полагает Кочетков.

Ранее 17 февраля министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что правительство будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления рубля.

Днем ранее газета «Ведомости» сообщила, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. Скорее всего, за укреплением рубля стоит одна из крупных госкомпаний, полагают эксперты.