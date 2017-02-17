Видео / RT

Российские фанаты пригласили английских болельщиков на чемпионат мира 2018 года и призвали их не верить рассказам о «злых русских». Об этом сообщает RT.

Герои видеоролика рассказали о том, что не раз встречались с британцами во время футбольных матчей. Они пообещали, что во время турнира не возникнет никаких проблем, а россияне встретят английских фанатов как родных.

16 февраля британский телеканал «Би-би-си» показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016, а также рассказали о том, что лидеры российских фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В целом в картине речь идет о возникновении в России новой культуры в фанатской футбольной среде и ставится под сомнение безопасность гостей предстоящего чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.