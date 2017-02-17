Куратор выставки в Третьяковке оценил шанс на еще одну выбитую дверь

Куратор выставки «Оттепель» и заведующий отделом новейших течений в Государственной Третьяковской галерее Кирилл Светляков считает, что на новой экспозиции маловероятен неконтролируемый наплыв посетителей. Об этом он заявил «Ленте.ру» в ответ на вопрос, может повториться ситуация, когда массовое посещение приведет к выбиванию двери.

«Я думаю, что нет. По той причине, что у нас общество традиционалистов до сих пор, в эпоху оттепели все были модернистами, а сейчас запрос идет на ценности, как их называют, традиционные», — сказал Светляков.

«В действительной степени коммуникация музея и общества сейчас возросла серьезно, и музей столкнулся с гиперпосещаемостью благодаря своей активной деятельности, а сейчас эти отношения начинают нормализовываться для того, чтобы не было этого самого ажиотажа. Вернее, чтобы ажиотаж был, но чтобы люди не зверели», — добавил куратор.

Выставка «Оттепель» стала частью фестиваля «Оттепель: лицом к будущему», который проводится на трех площадках столицы: в Музее Москвы, Третьяковской галерее и Пушкинском музее. Экспозиция в Третьяковке открылась 16 февраля.

21 января 2016 года толпа желающих посмотреть ретроспективу Валентина Серова на Крымском Валу выломала входную дверь. После этого руководство галереи временно приостановило продажу онлайн-билетов на выставку.