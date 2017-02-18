Роналду снимется в сериале о беженцах

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли заявили о намерении сняться в турецком сериале «Мост жизни». Об этом в пятницу сообщает Daily Sabah.

По информации издания, в картине будет рассказана история о семье беженцев из Сирии, ищущей убежища в Турции. Сериал будет состоять из трех сезонов. Слоган — «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить».

Роналду и Джоли не будут задействованы в основном актерском составе. 32-летний футболист и 41-летняя актриса заявили о желании помочь проекту, планируется, что они выступят в качестве приглашенных знаменитостей.

Съемки начнутся в марте 2017 года в Газиантепе.