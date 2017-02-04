Пеле назвал преимущества Неймара перед Роналду

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Неймар превосходит форварда «Реала» Криштиану Роналду в технике. Слова Пеле приводит UOL.

«Роналду не сильнее Неймара. Единственная проблема в игре Неймара — действия "на втором этаже". В плане техники Неймар намного превосходит Роналду, но Криштиану сильнее в игре головой. Мы не видели Неймара забивающим ударом головой. А это важно», — заявил Пеле.

Неймар подписал контракт с «Барселоной» в мае 2013 года. В составе команды бразилец стал двукратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015. В текущем сезоне 24-летний форвард отметился 9 мячами в 24 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. 12 декабря Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football. В 2016 году португалец в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего португальца 20 мячей в 25 матчах за «Реал» во всех турнирах.