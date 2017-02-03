Спорт
 

Роналду заметили в бусах от Chanel

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Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду надел бусы от Chanel на день рождения своей девушки. Об этом сообщается на странице поклонников футболиста в Twitter.

Фотографы застали португальца на выходе из ресторана Tatel в Мадриде, где он проводил время в компании своей возлюбленной Джорждины Родригес. Отмечается, что модель праздновала свой 23-й день рождения.

25 января сообщалось, что Роналду бросил Lamborghini на трассе из-за боли в запястье.

В текущем сезоне на счету 31-летнего португальца 18 мячей в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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