Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба

Бразильский защитник «Ювентуса» Дани Алвес, на протяжении восьми лет игравший в составе «Барселоны», выступил с критикой руководства каталонского клуба. Слова футболиста приводит Goal.com.

«Мне нравится быть любимым, но если на меня не рассчитывают, я просто ухожу. В последние три сезона ходили какие-то слухи, но от руководства клуба я ничего не слышал. Вообще, руководство "Барселоны" — неблагодарные и лживые люди, которые никогда меня не уважали. Они даже не представляют себе, как нужно обращаться с игроками», — заявил Алвес.

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15 февраля испанская радиостанция COPE сообщила, что игроки «Барселоны» разочарованы в главном тренере команды Луисе Энрике и ожидают его отставки в конце сезона-2016/2017. В ночь на 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы уступили ПСЖ в Париже со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.

33-летний футболист перешел в «Ювентус» летом 2016 года. Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время он принял участие в 247 матчах и забил 14 мячей. С сине-гранатовыми Алвес стал шестикратным чемпионом Испании, четырежды выигрывал национальный Кубок и Суперкубок, по три раза побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.