Среди погибших в ДТП под Саратовом оказались пять иностранцев

Пять из шести погибших при столкновении двух автомобилей в Саратовской области оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана. Об этом РИА Новости сообщили в понедельник, 20 февраля, в региональной прокуратуре.

«Автомобилем Nissan Almera управлял житель Петровского района Саратовской области, в Kia Rio — находились пятеро граждан Узбекистана и Таджикистана, в том числе две женщины», — отметили в ведомстве.

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По предварительным данным, 19 февраля иностранцы на автомобиле Kia выехали в Казахстан, чтобы не нарушать максимальный срок пребывания в России. После этого они пересекли границу в обратном направлении и направились в Москву.

Ранее в понедельник стало известно, что автомобили столкнулись около 05:00 на трассе Нижний Новгород — Саратов возле деревни Тарумовка Саратовской области. По данным ГИБДД, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу.

15 января в районе Тарумовки водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с минивэном Toyota, после чего оба транспортных средства съехали в кювет. Тогда в результате ДТП погибли семь граждан стран СНГ. Возбуждено уголовное дело.